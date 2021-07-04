Далай-лама пообещал прожить минимум до 110 лет

"Согласно моим снам, а также предсказаниям, моя жизнь продлится до 110 лет, некоторые предсказания говорят, что даже до 113 лет… Благодаря искренним проявлениям уважения и дружеских чувств многих людей я преисполняюсь решимости прожить хотя бы до 110-летнего возраста", - сказал Далай-лама в среду на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, трансляцию которой провел сайт фонда "Сохраним Тибет".

Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, на следующий день заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет, и раскрыл секрет долголетия.

По словам буддийского духовного лидера, накануне его поздравили с днем рождения "очень многие друзья, в том числе государственные руководители". "Я не считаю это проявлением дипломатии, все эти поздравления – искренние, от чистого сердца. Я их очень высоко ценю и благодарен всем, кто думает, что моя жизнь полезна людям. Это наполняет меня внутренней решимостью, силой жить долго, насколько могу", - пояснил Далай-лама.

Он рассказал также, что, будучи беженцем из Тибета, вот уже более 60 лет живет на территории Индии и по крайней мере несколько часов в день посвящает медитации. Глубокую основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие). Судя по словам Далай-ламы, эти принципы и практики способствуют покою ума, а спокойный ум, в свою очередь, приносит человеку счастье, здоровье и долголетие.

"Это часть буддийской традиции древнего индийского университета Наланда, учение которого с VIII века распространилось в Тибете… У меня есть возможность встречаться с представителями различных сфер науки. Современные ученые интересуются прежде всего устройством мозга и физическим здоровьем человека. Но у них нет особых методов, чтобы помочь человеку обрести покой ума. Поэтому целый ряд ученых высоко ценят наши знания о том, как справляться со своим обеспокоенным умом не посредством лекарств, а посредством размышлений… Каруна (сострадание) – это настоящее противоядие от гнева, страха, зависти и других негативных эмоций, которые, как доказывают ученые, пагубно влияют, в том числе на физическое здоровье человека", - сказал Далай-лама.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в селении Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию.