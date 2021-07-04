Махир Эмрели забил второй гол норвежцам в Лиге чемпионов видео, обновлено 21:22
Махир Эмрели забивает второй гол в ворота «Буде-Глимта».
Наш футболист сделал дубль на 61-й минуте. Счет 3:1 в пользу "Легии".
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Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол в официальных матчах за польскую «Легию».
В эти минуты варшавский клуб проводит первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского «Буде-Глимта».
После первого тайма в игре, проходящей в Буде, счет 2:1 в пользу «Легии». Второй гол у поляков забил Махир Эмрели. Он отличился на 41-й минуте и сделал счет 2:0.
Ранее Махир забивал в контрольных матчах «Легии».