Наш футболист сделал дубль на 61-й минуте. Счет 3:1 в пользу "Легии".

Махир Эмрели забивает второй гол в ворота «Буде-Глимта».

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол в официальных матчах за польскую «Легию».

В эти минуты варшавский клуб проводит первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского «Буде-Глимта».

После первого тайма в игре, проходящей в Буде, счет 2:1 в пользу «Легии». Второй гол у поляков забил Махир Эмрели. Он отличился на 41-й минуте и сделал счет 2:0.

Ранее Махир забивал в контрольных матчах «Легии».