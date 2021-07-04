Еврокомиссар прилетел в Баку

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели прибыл с визитом в Азербайджан.

Вархели посетил Азербайджан в рамках своего официального визита на Южный Кавказ с 6 по 9 июля. Перед приездом в Азербайджан комиссар ЕС посетил Грузию.

Объявляя о визите, Вархели сказал, что его цель – представить Экономический и инвестиционный план для региона Восточного партнерства и его флагманские инициативы.

«Также будут обсуждены ключевые вопросы в связи с двусторонними отношениями и борьбой с пандемией COVID-19», – сказал он.