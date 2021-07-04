Убийцы президента Гаити представились сотрудниками американского ведомства

Убившие президента Гаити Жовенеля Моиза люди заявили, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США, однако в соответствующем американском ведомстве уже указали, что это не соответствует действительности. Об этом сообщает в среду газета The Miami Herald.

Как указывает издание, на видео нападения, имеющемся в распоряжении журналистов, слышно, что один из боевиков говорит на английском языке. Он заявил, что "Управление по борьбе с наркотиками проводит операцию", и потребовал от всех оставаться на своих местах.

Источник в Управлении по борьбе с наркотиками США опроверг предположения о причастности его сотрудников к нападению на резиденцию лидера Гаити. "Это были наемники", - сказал собеседник газеты.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Позже в среду и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.