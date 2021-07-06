Самир Абасов после победы над «Динамо»: «Так играть нельзя!»

«Обману, если скажу, что судьба противостояния решена, - говорит наставник «Нефтчи». - Я вчера говорил, что будет очень сложно. Я говорил, что у «Динамо» чемпионат в разгаре, они играют дважды в неделю. А мы проводили только контрольные встречи. И сегодня мы увидели разницу.

Вчера я сказал, что нужно проявить характер, и я благодарю ребят, что выдержали. Мы смогли, но впереди вторая игра. Соперник очень серьезный. Надеюсь, что в Баку сыграем лучше и пройдем этап.

Сегодня мы увидели, что наши новички пока не прошли полностью адаптацию. Верим, что освоятся и все будет хорошо.

В ответной игре мы должно многое изменить. Так играть нельзя! Возможно, сегодня это было связано с волнением. В Баку такая игра неприемлема. Надо больше контролировать мяч, играть спокойнее. Сезар Меза Колли иногда был похож на себя, но в целом, как я уже сказал, пока не до конца адаптировался к новой команде.

В первом тайме был некоторый хаос, поэтому было столько моментов. Во втором тайме сыграли лучше, но все равно нужно многое менять.

Если говорить о трансферах, то нам надо усиливать ряд позиций. У нас просто нет конкуренции там. Все ребята пытаются справиться с тем грузом, который на них выпал. Но в любом случае нам нужно усиление.

Вчера мне сказали, что я был очень напряжен и взволнован. Возможно. Если так, то считайте, что после сегодняшней игры мое напряжение возросло в два раза».