Виктория Панфилова, автор haqqin.az 22:20

С аэродрома «Айни», который находится в Таджикистане, в 20 км от Душанбе, один за одним поднимались в воздух ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 для ликвидации незаконного вооруженного формирования. Такая задача была поставлена военнослужащим 201-й российской военной базы в ходе внеплановых учений, которые проходят на фоне обострившейся обстановки в Афганистане. К обеспечению безопасности южных рубежей подключилась и Организация Договора о Коллективной безопасности (ОДКБ). В Душанбе и Москве опасаются прорыва границы и переноса хаоса на постсоветское пространство.

В Душанбе прибыл начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров для оценки ситуации на границе с Афганистаном. По его заявлению таджикско-афганскую границу со стороны Афганистана почти на 70% контролируют уже отряды «Талибан». Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Движение «Талибан» атакует правительственные войска и берет под свой контроль новые территории Афганистана. Афганские военнослужащие, спасаясь от талибов, массово переходят границу Таджикистана. Таджикские власти, приютившие афганцев из гуманистических соображений, неожиданно вернули их на родину. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности Афганистана. «2300 афганских солдат были переброшены из аэропорта Куляб (Таджикистан) в Кабул» - заявил советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мухиб. По его словам, этих военнослужащих сразу же отправили на защиту областного центра Файзабад в провинции Бадахшан. Афганские власти сообщают о контрнаступлении. Национальный воздушный корпус Афганистана опубликовал записи десятков авиналетов на позиции талибов. Радикалы понесли серьезные потери в провинции Балх. За минувшие 24 часа правительственным силам удалось ликвидировать 261 бойца и ранить еще более 200. Им помогли американские летчики, которые в незначительном количестве остаются еще в Афганистане. Они взорвали склад талибов с оружием и боеприпасами. Россия на фоне обострения ситуации в Афганистане провела военные учения в Таджикистане с использованием ударных и транспортно-боевых вертолетов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ. Наибольшую обеспокоенность вызывает таджикско-афганская граница, протяженностью – 1344 км, которую афганские солдаты беспрепятственно переходят. После распада СССР до 2005 года таджикскую-афганскую границу охраняла Россия.

Но затем Эмомали Рахмон решил избавиться от российской опеки и выдворил российских пограничников. Свято место пусто не бывает, гласит русская пословица. На освободившееся место пришли американцы, правда, в качестве советников. И даже переоборудовали несколько застав. На этом дело закончилось. Москва неоднократно поднимала вопрос возвращения российских пограничников на южные рубежи, но Душанбе вежливо отмалчивался. Больше этот вопрос не поднимался. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, «Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане, чтобы защитить союзников в связи с ситуацией в Афганистане». Дипломат считает, что вывод американских войск и других стран НАТО может создать проблемы для Центральной Азии и России, несмотря на то, что экспансия «Талибан» в сопредельные государства Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан по мнению ряда экспертов, достаточно маловероятна. «Угрозы прямого военного вторжения талибов в страны Центральной Азии нет, по крайней мере до тех пор, пока они не решат свои проблемы внутри Афганистана», – сказал haqqin.az директор Центра исследовательских инициатив Бахтиер Эргашев. Тем не менее по его мнению, остается вероятность переброски экстремистских групп Исламского Государства (ИГИЛ – запрещено в мире), Аль-Каиды и других, которые могут негативно воздействовать на ситуацию в регионе. Основной целью таких групп может быть проведение вербовочной работы среди жителей стран Центральной Азии, осуществление террористических акций на объектах жизнеобеспечения и устрашения населения и органов власти, что может привести к дестабилизации обстановки, подрыву авторитета руководства стран Центральной Азии, вызвать гуманитарную катастрофу и в целом хаос. Это представляет огромную опасность и для России. Поэтому обеспокоенность Москвы и ОДКБ вполне можно понять. Впрочем, ОДКБ – военный союз, куда входят входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан не раз показывал свою несостоятельность в чисто военном смысле. Эта организация в первую очередь создана для помощи режимам тех стран, которые входят в эту организацию. В этом смысле это политическая и уже во вторую очередь, военная организация. ОДКБ никак себя не проявила в ошском конфликте 2010 года в Киргизии, когда киргизы и узбеки юга буквально вырезали друг друга. Глава Белоруссии Александр Лукашенко, на пике протестов после президентских выборов 2020 года, обещал обратиться в ОДКБ за помощью, поскольку над страной нависла угроза нестабильности. Но, видимо, понимая, что приглашать войска на подавление народных протестов, перспектива малопривлекательная, и он ограничился собственными силами. И, наконец – Организация сделала вид, что не заметила двухдневную войну между Киргизией и Таджикистаном – участниками ОДКБ. В конфликте была задействована тяжелая артиллерия, танки и даже вертолеты. Генсек организации Станислав Зась лишь призвал стороны к миру, буквально расписавшись в бессилии.

Сможет ли ОДКБ оказать содействие Таджикистану, вопрос остается открытым. Хотя афганская проблематика занимает важное место в перечне приоритетов Организации. Так, с 2011 года реализуется План мероприятий по противодействию вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана. В соответствии с ним происходит координация политических усилий, работы правоохранительных органов, а также оказывается помощь Афганистану в подготовке кадров для силовых структур. Сложно представить, чтобы Армения или Белоруссия впрягались за Таджикистан. Остается Россия, как ведущий член ОДКБ - российские военные могут оказать помощь Таджикистану, но в том случае, если власть эту помощь попросит. Судя по всему, Душанбе от такой помощи отказаться не может, тем более что в республике находится российская военная 201-я база - крупнейший военный объект России за ее пределами, также входящая в состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. База располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи. Соглашение о нахождении российской базы на территории Таджикистана подписано главами двух государств и будет действовать до 2042 года. В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).