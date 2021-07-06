После поражения от «Нефтчи» грузины чуть не подрались друг с другом видео
После матча между тбилисским «Динамо» и бакинским «Нефтчи» (1:2) в Лиге чемпионов на трибунах «Динамо Арены» произошел неприятный инцидент, передает корреспондент haqqin.az из Тбилиси.
Один из болельщиков «Динамо» в достаточно грубой форме высказал свое недовольство очередной неудачей команды руководству тбилисского клуба.
В штабе «Динамо» не стали отмалчиваться и весьма агрессивно отреагировали на ругань в свой адрес. Возникла серьезная словесная перепалка между болельщиками и одним из руководителей клуба. Могло дойти и до рукоприкладства, если бы конфликтующих вовремя не остановили.