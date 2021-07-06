Кахабер Цхададзе: «У «Нефтчи» много легионеров, но три азербайджанца сыграли просто здорово»

«Все мы увидели, что преимущество было у нас, но, увы, мы проиграли, - говорит экс-главный тренер бакинского «Интера». - Допустили элементарные ошибки. Не должны были пропускать такой первый гол. И второй гол не должен был случиться.

Шансы не потеряны. Выездной гол отменен, поэтому все будет решаться в Баку. Надо исправить ошибки.

Пора заканчивать с тем, что играем хорошо и проигрываем. Если играем хорошо, то нужно добиваться хорошего результата.

Сегодня мы не заслужили поражения. Болельщики правы, проявляя недовольство, но нужно понимать состояние команды.

В первом тайме игроки выполняли план на игру. Во вторые 45 минут после пропущенного с пенальти гола команда стала спешить. Этого не надо было делать. Но все равно были моменты, которые мы, к сожалению, не использовали.

Почему нам не удалось выиграть при таком превосходстве? Надо отметить и голкипера «Нефтчи». Он сыграл хорошо. Еще нам не хватало концовки. «Нефтчи» - опытная команда. Много легионеров, но три азербайджанца сыграли просто здорово – Намик Алескеров, Эмин Махмудов, голкипер Агиль Мамедов».

В стартовом составе «Нефтчи» на поле вышли три азербайджанских футболиста. И все они хорошо себя проявили. Намик Алескеров забил первый гол, изящно перекинув вратаря. Эмин Махмудов заработал и реализовал пенальти. А Агиль Мамедов совершил несколько сейвов, особенно в первом тайме.