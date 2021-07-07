Кто убил президента? кровавая история
История дикая, с какой стороны ни посмотри. В ночь на 7 июля в своей резиденции в столице Порт-о-Пренс был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз. Получила ранения и его жена, которая находится сейчас в больнице в Майами.
Около часа ночи по местному времени на территорию резиденции ворвались люди, выдавшие себя за агентов DEA – Управления по борьбе с наркотиками США. Они были до зубов вооружены, в том числе оружием больших калибров, которое и использовали при нападении. При этом они разговаривали на английском языке с американским акцентом и на испанском (на Гаити два языка: французский и креольский). Предварительно в покушении подозреваются иностранные наемники, но пока в этом деле больше вопросов, чем ответов. На официальном уровне США возмутились убийству президента и осудили его.
Жовенель Моиз в своей крайне бедной стране, где 60% жителей существуют на два доллара в день, до похода в политику был успешным и достаточно крупным бизнесменом. И то, как складывался его путь к президентству, словно предупреждало Моиза о том, что лучше это дело бросить. Первую попытку баллотироваться на пост президента он предпринял в 2015 году и даже вышел во второй тур, но голосование сначала откладывалось, а потом было и вовсе отменено из-за подозрений в фальсификациях. На повторных выборах в 2016 году Жовенель Моиз победил, но долго не мог вступить в должность: между победой и инаугурацией прошло почти два с половиной месяца.
В октябре 2018 года на президента было совершено одно покушение, тогда в него стреляли во время церемонии возложения цветов, но Моиз не пострадал, а ранения получили трое сотрудников охраны. Уже в феврале нынешнего года были арестованы 23 человека, которых обвинили в подготовке государственного переворота и покушения на президента. Все это тоже можно воспринять как недвусмысленные знаки судьбы.
Популярным руководителем страны покойный не был, протесты с требованиями его отставки проходили регулярно с 2018 года. Из-за протестов пришлось отложить парламентские выборы, и возникла ситуация, когда прежний парламент утратил полномочия, а нового еще не образовали.
Президент стал править практически единолично, пытаясь еще и провести референдум о расширении полномочий. Помешала только пандемия. При этом оппозиция считала, что ему следовало покинуть пост 7 февраля, а сам Жовенель Моиз настаивал, что у него в запасе еще год полномочий. Собственно, арестованные в феврале заговорщики и представляли собой оппозиционеров, попытавшихся утвердить фигуру «настоящего» президента.
Политическая неразбериха сейчас, после смерти президента, еще больше вырастет. По Конституции временно его заменить должен был бы глава Верховного суда, но эта должность сейчас вакантна, поскольку предыдущий глава умер от коронавируса. От имени властей сейчас выступает исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, но его полномочия должны были истечь на этой неделе. Каков корректный конституционный выход из ситуации, совершенно непонятно.
Гаити образцово несчастная страна, которая до сих пор не может прийти в себя от последствий страшного землетрясения 2010 года и урагана Мэтью в 2016 году. Здесь устрашающий уровень уличной преступности и коррупции. Теперь еще проблема неэффективной власти сменилась проблемой политической неразберихи. Кто заказал убийство президента Моиза и потратил, судя по всему, немалые средства на привлечение наемников, остается загадкой. Получение доступа к рычагам власти на Гаити в нынешних условиях можно рассматривать, скорее, как божье наказание, а не желательную цель.