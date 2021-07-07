Леонид Швец, автор haqqin.az 00:05

История дикая, с какой стороны ни посмотри. В ночь на 7 июля в своей резиденции в столице Порт-о-Пренс был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз. Получила ранения и его жена, которая находится сейчас в больнице в Майами. Около часа ночи по местному времени на территорию резиденции ворвались люди, выдавшие себя за агентов DEA – Управления по борьбе с наркотиками США. Они были до зубов вооружены, в том числе оружием больших калибров, которое и использовали при нападении. При этом они разговаривали на английском языке с американским акцентом и на испанском (на Гаити два языка: французский и креольский). Предварительно в покушении подозреваются иностранные наемники, но пока в этом деле больше вопросов, чем ответов. На официальном уровне США возмутились убийству президента и осудили его.

Жовенель Моиз в своей крайне бедной стране, где 60% жителей существуют на два доллара в день, до похода в политику был успешным и достаточно крупным бизнесменом. И то, как складывался его путь к президентству, словно предупреждало Моиза о том, что лучше это дело бросить. Первую попытку баллотироваться на пост президента он предпринял в 2015 году и даже вышел во второй тур, но голосование сначала откладывалось, а потом было и вовсе отменено из-за подозрений в фальсификациях. На повторных выборах в 2016 году Жовенель Моиз победил, но долго не мог вступить в должность: между победой и инаугурацией прошло почти два с половиной месяца. В октябре 2018 года на президента было совершено одно покушение, тогда в него стреляли во время церемонии возложения цветов, но Моиз не пострадал, а ранения получили трое сотрудников охраны. Уже в феврале нынешнего года были арестованы 23 человека, которых обвинили в подготовке государственного переворота и покушения на президента. Все это тоже можно воспринять как недвусмысленные знаки судьбы. Популярным руководителем страны покойный не был, протесты с требованиями его отставки проходили регулярно с 2018 года. Из-за протестов пришлось отложить парламентские выборы, и возникла ситуация, когда прежний парламент утратил полномочия, а нового еще не образовали.