В США скончался режиссер и актер Роберт Дауни-старший

Режиссер и актер Роберт Дауни-старший скончался в США в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета New York Daily News, ссылаясь на жену кинематографиста.

По информации издания, Дауни-старший страдал синдромом Паркинсона более пяти лет. Он скончался дома в Нью-Йорке.

Добавим, что он стал популярен после одного из своих первых фильмов «Патни Своуп» (1969). Среди других его известных фильмов — работы «Дворец Грисера» (1972), «Слишком много солнца» (1990).

Его сын — тоже популярный актер Роберт Дауни-младший — снялся в нескольких фильмах своего отца.