Согласно обвинению, Эдуард Дубаков неоднократно совершал незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, где был привлечен к военным учениям. 14 января этого года он прибыл в Баку с целью совершить террористические действия. В тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории приморского бульвара.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по уголовному делу в отношении гражданина России Эдуарда Сергеевича Дубакова, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабах е.

В качестве свидетеля на процессе был допрошен Ариф Османов, который заявил, что стал очевидцем задержания Дубакова, когда прогуливался в стороне «Парка победы».

«Его задержали и провели досмотр. Был вызван переводчик. Из его сумки достали записи на русском и армянском языках, два блокнота, а также телефон», - сказал Ариф Османов.

Затем на процессе начался этап утверждения документов. Согласно следственным материалам, Эдуард Дубаков неоднократно прилетал из России в Армению, откуда затем отправлялся на оккупированные территории Азербайджана. Впоследствии он познакомился с лидером террористической организации VоMа Владимиром Вартановым и с 2019 года привлекался к военной подготовке на оккупированных территориях.

Напомним, что в тщетной попытке сохранить контроль над оккупированными землями в ходе освободительного похода азербайджанкой армии Ереван открыл ворота в Закавказье для всякой террористической нечисти, вроде АСАЛА, РПК и прочего международного отребья, за которым тянется кровавый шлейф и в Европе, и на Ближнем Востоке.

В целях совершения террористических актов против Азербайджана и его граждан Владимир Вартанов и другие создали в 2014 году на территории Армении военизированную организацию под названием «VoMa». И с помощью интернет-ресурсов вербовали в нее иностранных граждан армянского происхождения, кроме того - организовывали их участие в военных учениях и сформировали преступное сообщество в составе «Батальона горнострелкового резерва» («Батальон VoMa»).

В следственных материалах указано, что во время осмотра телефона Эдуарда Дубакова, была обнаружена переписка с неким пользователем, записанным как «арцахский».

На процессе также были зачитаны показания Дубакова следствию. В них он отмечает, что наткнулся в сентябре 2018 года в социальных сетях на видеоролик организации VoMa.