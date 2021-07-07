14 января армяне готовили теракт на приморском бульваре в Баку наши подробности
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по уголовному делу в отношении гражданина России Эдуарда Сергеевича Дубакова, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабахе.
Согласно обвинению, Эдуард Дубаков неоднократно совершал незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, где был привлечен к военным учениям. 14 января этого года он прибыл в Баку с целью совершить террористические действия. В тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории приморского бульвара.
В качестве свидетеля на процессе был допрошен Ариф Османов, который заявил, что стал очевидцем задержания Дубакова, когда прогуливался в стороне «Парка победы».
«Его задержали и провели досмотр. Был вызван переводчик. Из его сумки достали записи на русском и армянском языках, два блокнота, а также телефон», - сказал Ариф Османов.
Затем на процессе начался этап утверждения документов. Согласно следственным материалам, Эдуард Дубаков неоднократно прилетал из России в Армению, откуда затем отправлялся на оккупированные территории Азербайджана. Впоследствии он познакомился с лидером террористической организации VоMа Владимиром Вартановым и с 2019 года привлекался к военной подготовке на оккупированных территориях.
Напомним, что в тщетной попытке сохранить контроль над оккупированными землями в ходе освободительного похода азербайджанкой армии Ереван открыл ворота в Закавказье для всякой террористической нечисти, вроде АСАЛА, РПК и прочего международного отребья, за которым тянется кровавый шлейф и в Европе, и на Ближнем Востоке.
В целях совершения террористических актов против Азербайджана и его граждан Владимир Вартанов и другие создали в 2014 году на территории Армении военизированную организацию под названием «VoMa». И с помощью интернет-ресурсов вербовали в нее иностранных граждан армянского происхождения, кроме того - организовывали их участие в военных учениях и сформировали преступное сообщество в составе «Батальона горнострелкового резерва» («Батальон VoMa»).
В следственных материалах указано, что во время осмотра телефона Эдуарда Дубакова, была обнаружена переписка с неким пользователем, записанным как «арцахский».
На процессе также были зачитаны показания Дубакова следствию. В них он отмечает, что наткнулся в сентябре 2018 года в социальных сетях на видеоролик организации VoMa.
«Я заинтересовался тем, что эта организация проводит военную подготовку. Они готовили в Карабахе молодых бойцов для дальнейшего участия в боях против азербайджанцев. Несмотря на то, что я проживал в России, никогда не забывал, что являюсь армянином по отцовской линии. После просмотра видеоролика я решил помогать армянам и направил запрос в VoMa. Я вступил в эту организацию посредством онлайн-формы, а в 2018 году полетел в Армению. Там меня привлекли к курсам военной подготовки. Я принял участие в нескольких военных учениях, где нас готовили к участию в боевых действиях против Азербайджана. После этого нас отвезли в Шушу и Ханкенди, где мы ознакомились с местностью. В 2019 году я вернулся туда для участия в военных учениях. В Баку я прибыл 14 января 2021 года», - говорится в показаниях Дубакова.
Впоследствии Эдуард Дубаков отказался от своих показаний.
Судебный процесс продолжится 14 июля.