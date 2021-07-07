В Баку утонул участник Отечественной войны

На пляже Sunset в поселке Новханы утонул Джафарзаде Пярвиз Муса оглу 1997 года рождения, сообщает АПА.

Согласно информации, на место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тело 24-летнего мужчины было извлечено из воды и передано по назначению.

Отмечается, что П.Джафарзаде был участником 44-дневной Отечественной войны. Он был награжден медалями «За освобождение Джебраила» и «За освобождение Зангилана».