Правящая партия Германии осудила тяжеловеса спецслужб Германии, который пошел на Азербайджан мы это заметили
Накануне в своей редакционной статье глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев остановил свое внимание на последних заявлениях госсекретаря при министре внутренних дел Германии, бывшего президента Федеральной защиты конституции Германии, кандидата в Бундестаг от ХДС Ханса Георга Маасена, призвавшего начать проверку биографии, личных связей и деятельности журналистов из популярного телеканала ARD за их высказывания об Азербайджане, создающих картину «излишней пропаганды президента Ильхама Алиева».
Несколько добрых слов в адрес Азербайджана вызвало возмущение Маасена, внезапно обнаружившего в деятельности журналистов «левое экстремистское течение».
Заявление немецкого политика вызвало осуждение и критику со стороны влиятельных представителей германского политического истеблишмента. Как стало известно haqqin.az, представитель партии Зеленых Германии Константин фон Нотц осудил заявление Маасена, охарактеризовав его как “прямую атаку на свободу прессы в Германии”.
Свое отношение к антидемократическим высказываниям политика выразила и правящая партия Христианско-Демократического Союза. А сам Маасен вступил в избирательную гонку на предстоящих парламентских выборах именно от ХДС. Парламентский лидер ХДС в Нижней Саксонии Дирк Тепфёр написал на своей странице в Twitter, что данное заявление «несовместимо с ценностями ХДС». Выпад Маасена против свободы выражений вызвал гнев и журналистского сообщества. Немецкая ассоциация журналистов выступила с заявлением, опубликованном на официальном аккаунте организации в Twitter. Осудив заявление политика, ассоциация призвала Маасена «устыдиться своих недавних заявлений». Не оставила без внимания наступление на немецких журналистов и региональная ассоциация федеральной земли Тюрингии. По мнению ассоциации, Маасен выразил лишь свою субъективную точку зрения.