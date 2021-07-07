Накануне в своей редакционной статье глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев остановил свое внимание на последних заявлениях госсекретаря при министре внутренних дел Германии, бывшего президента Федеральной защиты конституции Германии, кандидата в Бундестаг от ХДС Ханса Георга Маасена, призвавшего начать проверку биографии, личных связей и деятельности журналистов из популярного телеканала ARD за их высказывания об Азербайджане, создающих картину «излишней пропаганды президента Ильхама Алиева».

Несколько добрых слов в адрес Азербайджана вызвало возмущение Маасена, внезапно обнаружившего в деятельности журналистов «левое экстремистское течение».