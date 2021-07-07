В Багдаде обстреляли посольство США

Посольство США в столице Ирака в ночь на четверг подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, сработали системы противовоздушной обороны.

Уточняется, что по территории посольства были запущены две ракеты. Как сообщил телеканал, ПВО удалось сбить одну из них, еще один снаряд упал за пределами тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, где наряду с другими диппредставительствами расположено посольство США.

В среду ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. Как сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности, по Айн-аль-Асад, расположенной в иракской провинции Анбар, было выпущено по меньшей мере семь ракет, которые упали как на территории базы, так и по ее периметру.