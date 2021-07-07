ООН бьет тревогу и предупреждает об опасности новых штаммов

Мировое сообщество должно остановить стремительное распространение коронавируса, которое грозит появлением более смертоносных штаммов вируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свете преодоления отметки в 4 млн смертей из-за коронавируса по всему миру.

"Сегодня (в среду - ред.) в мире поставлен еще один печальный рекорд в рамках пандемии COVID-19. Из-за этого вируса погибли уже четыре миллиона человек", - указал генсек ООН, слова которого приводит ТАСС.

"Если позволить вирусу распространяться подобно лесному пожару, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Чем больше он распространяется, тем больше появляется штаммов - еще более заразных, еще более смертоносных и делающих менее эффективными существующие вакцины", - отметил глава всемирной организации.

Он подчеркнул, что число жертв коронавируса превысило "численность населения каждой третьей страны на планете".

Ранее в среду, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 4 млн. Их насчитывается 4 000 269. Число случаев заражения превышает 185 млн.