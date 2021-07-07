На Гаити заявили о задержании возможных убийц президента страны

Двух подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали, еще четверых убили. Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Шарль, передает Associated Press.

По его словам, четверо вероятных киллеров Моиза были убиты и двое задержаны после того, как полиция поздно вечером в среду окружила дом, в котором скрывались некоторые из подозреваемых. Также были освобождены трое полицейских, которых подозреваемые взяли в заложники.

Посол Гаити в Вашингтоне Бокшит Эдмон сказал, что убийцы были "иностранными наемниками и профессиональными убийцами". По его словам, они маскировались под агентов Управления по борьбе с наркотиками США.