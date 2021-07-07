Афганские военные начали освобождать Калайи-Нау от талибов

Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков движения «Талибан», говорится в заявлении министерства обороны страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Накануне источник сообщил РИА Новости, что талибы ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои.

"Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.

Также в минобороны сообщили, что талибы понесли тяжелые потери в ходе боев с военными: ликвидировано 69 боевиков «Талибана» и 23 получили ранения.

В свою очередь, представитель движения сообщил РИА Новости, что боевики захватили все районы провинции Бадгис и бои продолжаются в столице - Калайи-Нау. К талибам примкнуло 200 солдат, включая старших командиров, добавил он.