Несчастный случай в Баку: рабочего ударило током
В правоохранительные органы поступила информация о смерти Вели Гулиева (1981 г.р.) в каменноугольном карьере, расположенном на территории Гарадагского района, сообщили haqqin.az в прокуратуре района.
Согласно информации, рабочий каменного карьера, принадлежащего ООО Araz Mİ, Вели Гулиев погиб на месте в результате удара электрическим током.
По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).