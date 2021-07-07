В США показали «самый крутой» самолет в мире

Военно-воздушные силы (ВВС) США показали новое изображение перспективного стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, называемого «самым крутым» самолетом в мире, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Drive.

Издание напоминает, что опубликованный рендер является третьим официальным изображением стратегического стелс-бомбардировщика. Согласно The Drive, на нем показан B-21 Raider, пролетающий над базой Эдвардс ВВС в Калифорнии. Основное отличие третьего изображения от двух предыдущих заключается в форме лобового стекла самолета.

The Drive отмечает, что стелс-бомбардировщик станет носителем ядерного оружия и будет способен оставаться практически незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.