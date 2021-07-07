Франция призывает не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая

Франция считает, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

"Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - заявил Бон, его слова приводит ТАСС.