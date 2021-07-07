Экс-президент ЮАР все-таки сдался полиции

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции и был доставлен в тюрьму, где он должен провести 15 месяцев по обвинению в неуважении к суду, сообщает Русская служба BBC.

79-летний президент отказывался сдаться в течение нескольких дней, а около его дома дежурили его сторонники. Однако в ночь на четверг экс-президент согласился начать отбывать срок своего заключения.

Зуму приговорили к тюрьме, поскольку он не явился в суд, который расследует выдвинутые против бывшего президента многочисленные обвинения в коррупции.

Зума руководил государством в 2009-2018 годах. До этого он был соратником Нельсона Манделы и во времена апартеида в ЮАР оказывался в тюрьме как борец с режимом.