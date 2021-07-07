Продолжается строительство дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд фото
Продолжаются крупномасштабные строительные работы на автомобильной дороге Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд. Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими госструктурами в рамках рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха, сообщает haqqin.az.
Дорога, имеющая стратегическое значение, начинается в селе Ахмедбейли Физулинского района. Протяженность дороги составляет 124 км.
Строительство осуществляется ООО 16 N-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с филиалом турецкой компании Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, специализирующейся на строительстве дорог.
Новая автомобильная дорога Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов, именно с этой дороги берут свое начало автодороги Ахмедбейли - Физули - Шуша, Шукюрбейли - Джебраил - Гадрут и Худаферин - Губадлы - Лачин, строительство которых в настоящее время продолжается.