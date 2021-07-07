Жительница поселка Мехдиабад Ильхама Мамедова, обратившаяся в отделение полиции Апшеронского района, сообщила, что ее ограбили неизвестные.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, была создана оперативная группа, проведен осмотр места происшествия. По камерам видеонаблюдения был идентифицирован автомобиль, который злоумышленники использовали при совершении преступления.

По горячим следам были задержаны 34-летний Фарид Алиев и его товарищ 28-летний Геюш Велиев. Выяснилось, что последний выхватил у женщины сумку с деньгами и банковскими картами на общую сумму 810 манатов и скрылся.

Проводится расследование.