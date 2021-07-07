Обнаружен коронавирусный «резервуар» в организме человека

Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии. Их исследование опубликовано в издании The Journal of Pathology.

Ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19, и пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат «резервуарами» для инфекции. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.

«До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью», — сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук.