Силовики накрыли немецкий комбинат, который загрязняет Охчучай

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Правоохранительные органы Армении утром в четверг проводят обыски в Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Сюникской области (исторический Зангезур). Об этом написал в Facebook адвокат Роберт Айрапетян, сообщают армянские СМИ. Согласно информации, одним из акционеров комбината является экс-губернатор Сюника Ваге Акопян, который баллотировался в парламент по списку "Армения".

Армянские СМИ отмечают, что еще в ходе предвыборной кампании, выступая в Сюнике, Пашинян обвинил руководство комбината в том, что они пытаются воздействовать на политические взгляды сотрудников, заставляют ходить на митинги оппозиции или же запрещают участвовать в предвыборных встречах самого Пашиняна. И.о. премьера заявлял, что местные олигархи, имеющие долю в Зангезурском комбинате, лишатся ее.

Напомним, на днях haqqin.az опубликовал серию статей о трансграничном загрязнении реки Охчучай, протекающей из Армении в Азербайджан и впадающей в реку Араз. Как отмечалось в статье, источником загрязнения, достигшего критического уровня, являются два армянских предприятия горнодобывающей промышленности, расположенные в Сюникской области (исторический Зангезур), - Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и Кафанский горно-обогатительный комбинат. По имеющимся данным, Зангезурский медно-молибденовый комбинат является дочерним предприятием немецкой компании CRONIMET Holding GmbH. Река Охчучай является левым притоком реки Араз. Ее длина составляет 83 км, площадь водосбора 1175 кв. км. Она берет начало с горы Гапиджиг (3 285 м.) Зангезурского хребта. Ее большая часть находится в Сюникской области Армении, как ныне называют в этой стране исторический регион Зангезур. Нижнее течение реки протекает через Зангилан - недавно освобожденные от армянской оккупации территории и впадает в Араз. И именно в эту реку сбрасываются сточные воды двух месторождений, расположенных в русле этой реки на армянской стороне, что создает проблему загрязнения не только самой этой реки, но и Араза, куда она впадает. Общеизвестно, что большая часть солей тяжелых металлов попадает в окружающую среду в результате деятельности горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Это дает основание полагать, что одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в Армении, расположенное в Сюникской области в истоке реки Охчучай (называемой в Армении рекой Вохчи), сбрасывает отходы производства непосредственно в реку без какой-либо предварительной обработки, что не соответствует никаким экологическим нормам.