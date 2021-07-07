Минобразования запустило службу электронных справок

7 июля Минобразования запустило электронную справочную службу на платформе https://portal.edu.az/. Получать справку через этот сервис теперь будет быстрее и удобнее.

Пользователи смогут получать в электронном виде следующие справки:

- Справка о получении высшего образования;

- Справка о получении специального образования;

- Справка о получении профессионального образования;

- Справка об обучении за рубежом на основании Госпрограммы;

- Справка об окончании учебного заведения за рубежом по Госпрограмме;

- Свидетельство о результатах экзаменов по набору учителей и диагностическом оценивании.

Процедура получения этих электронных справок очень проста. Прежде всего вам необходимо зарегистрироваться на платформе https://portal.edu.az/. Затем в «Личном кабинете» в окне электронных услуг выбрать раздел «Заявление на получение справки» и отправить заявку на получение справки соответствующего типа. Электронные справки создаются на портале автоматически. Полученный сертификат граждане могут подать в соответствующие органы в электронном или распечатанном виде.