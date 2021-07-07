США снизили прогнозы по нефтедобыче в Азербайджане

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило на 0,01 млн баррелей в сутки прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2021 год и на 0,02 млн б/с на 2022 год, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По данным EIA, добыча нефти в Азербайджане в 2021 году теперь прогнозируется на уровне 0,72 млн б/с против 0,73 млн б/с июньского показателя.

По уточненным данным Управления, в 2020 году добыча нефти в Азербайджане составила 0,7 млн б/с.

Азербайджан является одним из участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По условиям сделки добыча нефти (без учета конденсата) в Азербайджане в январе-апреле 2021 года не должна была превышать 595 тыс. б/с.

Решением, принятым на 15-м министерском заседании 1 апреля 2021 года, суточная добыча нефти в Азербайджане в мае должна быть на уровне 603 тыс. б/с, в июне - 610 тыс. б/с, в июле - 620 тыс. б/с.