Качество продукции – главный секрет успеха: 25 лет на рынке Азербайджана

12:10

В непростых условиях жесткой рыночной конкуренции качество продукции превратилось в основную движущую силу повышения конкурентоспособности предприятий. Руководители понимают, что долгосрочный успех, стабильную экономическую выгоду может гарантировать только выпуск качественной продукции. Соответствие качества выпускаемой продукции международным стандартам и установленным нормативам становится важнейшей задачей преуспевающих компаний. Пионеру в сфере производства питьевой воды и безалкогольных напитков на рынке Азербайджана - компании «ТАДЖ» - в этом году исполняется 25 лет.

Владельцы и руководство компании с первого дня поставили задачу – обеспечение потребителей высококачественной продукцией, благоприятно влияющей на их здоровье. Вся продукция компании изготавливается с использованием натуральной минеральной воды из природного источника. Гордостью компании является линия по розливу питьевой воды и безалкогольных напитков от немецкой компании KRONES – известного во всем мире предприятия по изготовлению линий для всех видов продукций питания. Данное оборудование позволяет изготовить продукцию самого высокого качества. Процесс производства полностью исключает любую возможность контакта человека с водой. Все процессы происходят автоматически, под зорким контролем «мозгового центра» линии, которая «по-немецки» четко следует поставленной задаче. Немецкое качество зарекомендовало себя во всем мире, именно поэтому ставка была сделана на самую лучшую технологию, исключающую любые человеческие ошибки. Весь цикл, начиная от выдува и заполнения бутылей и заканчивая автоматической упаковкой готовой продукции, полностью контролируется «компьютером». Это технологическое перевооружение позволило компании «ТАДЖ» не только увеличить выпуск готовой продукции, но и усилить системы контроля качества и очистки исходной воды.

В отличие от других производителей питьевой воды в Азербайджане, завод компании «ТАДЖ» оборудован линиями производства широкого ассортимента тары и упаковочных материалов от известной канадской компании HUSKY, мирового лидера в этой области. Компания самостоятельно производит весь упаковочный материал для своей продукции – преформы бутылей 0,5-2 литра, для 5-, 10-, 17- и 20-литровых бутылей с резьбовым и диспенсорным горлом, а также ручки и крышки для всей крупногабаритной тары. Для производства упаковочного материала закупаются только гранулы полиэтилентерефталата, весь остальной процесс происходит на заводе. Весь упаковочный материал соответствует международным стандартам и нормам и сертифицируется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

«Наша компания является пионером и занимает одну из ведущих позиций на азербайджанском рынке. Ежегодно появляются новые компании по производству воды, конкуренция растет. Несмотря на это мы придерживаемся нашего принципа - производить только высококачественную продукцию. В этом вопросе не может быть никаких компромиссов. Мы несем огромную ответственность перед нашим потребителем», - заявляет президент компании «ТАДЖ» Фуад Мехтиев. Фуад Мехтиев - выпускник Азербайджанской нефтяной академии по специальности добыча нефти и газа, также имеет ученую степень кандидата химических наук Московского государственного университета им. Ломоносова. Огромный технический потенциал позволяет компани «ТАДЖ» на своих мощностях осуществлять услуги розлива и сотрудничать с крупными локальными и зарубежными торговыми сетями. Хорошо известные потребителям местные сетевые бренды, такие как ARAZ, RAHAT, OBA, ALMARKET и др., тесно сотрудничают с компанией в сфере производства продукции под собственными марками. «ТАДЖ» берет на себя тройной контроль качества на всех этапах производства, взаимодействие с поставщиками сырья и материалов, все операции по производству и упаковке продукции. Среди внешних партнеров компании особенно хочется выделить крупную российскую торговую сеть супермаркетов «ВКУСВИЛЛ», которая позиционирует себя как «продукты для здорового питания». Газированные напитки в алюминиевых банках, изготовленные на основе натурального сока и пюре сочных спелых азербайджанских фруктов, без добавления химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пользуются большой популярностью в данной торговой сети. Высокий спрос на безалкогольные газированные напитки, несомненно, обеспечивается как яркими вкусовыми оттенками, так и 100%-ным натуральным составом, он экспортируется в Россию под собственной маркой сети.

Самой настоящей гордостью для компании являются собственные лаборатории, функционирующие на заводе со дня его основания. Следует отметить, что наличием своих собственных лабораторий может похвастать не каждая даже крупная компания в Азербайджане. На заводе действуют физико-химическая и микробиологическая лаборатории, которые осуществляют химический, микробиологический и органолептический контроль воды на всех этапах производственной цепочки, начиная с сырья, поступившего на завод, заканчивая готовой продукцией, поступившей на склад. Лаборатории компании «ТАДЖ» прошли аккредитацию АЦА (Азербайджанского центра аккредитации). Это очень престижный аттестат, который дает право лаборатории компании производить качественную оценку соответствия любой воды и безалкогольных напитков на территории Азербайджана. В компании «ТАДЖ» соблюдение всех санитарных норм и правил гигиены ставится на первое место с самого ее основания. Возможно, именно поэтому безусловным успехом пользуются экскурсии, которые компания «ТАДЖ» часто организовывает на свои производственные площадки. Стоит заглянуть на завод, обязательно восхитишься идеальной чистотой в каждом цехе, на каждом участке и на всех производственных линиях.

«Все успешные предприниматели знают, что от порядка и чистоты рабочего места зависит качество любого труда. Будь то интеллектуальный, физический труд или функционирование крупного промышленного производства. Особенно это касается производства продуктов питания. Мы уже давно начали внедрение международной системы стандартов пищевой безопасности – прошли сертификацию ISO 9001 и ISO 22000. Мы соблюдаем все требования к производству, предусмотренные на азербайджанском и международном уровнях, в том числе и санитарно-технологические. На каждом этапе производства, на каждом производственном участке ответственные лица следят за соблюдением санитарно-технологических норм, - рассказывает Сурая Вердиева, директор по маркетингу компании «ТАДЖ». - В период пандемии на заводе была организована вакцинация на рабочем месте всего персонала с участием Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Министерства здравоохранения. Для нас было очень важно снизить риск заражения как сотрудников, так и наших клиентов и партнеров, защитить их от опасного вируса. Здоровье и безопасность граждан страны – наш главный приоритет!» Компания равняется на мировых лидеров по производству питьевой воды, имея в портфеле несколько торговых марок, известных в Азербайджане. Торговая марка AQUAVITA - первая в портфеле компании. Она имеет показатели и минерализацию, аналогичные всемирно известной французской воде EVIAN. Сырье для производства этой воды используется из артезианской скважины глубиной 400 метров - природного источника, расположенного в 200 километрах от Баку в экологически чистом лесном массиве села Сусайгышлак Хачмазского района. Стратегия компании заключается в сохранении того естественного минерального состава, который содержит вода в источнике. Привозимая на завод вода очищается от всех механических примесей, обеззараживается УФ-лучами (ультрафиолетовое бактерицидное излучение) и разливается в бутыли различной емкости с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил. Ультрафиолетовое бактерицидное излучение уже более 30 лет широко применяется для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. В настоящее время УФ-технологии динамично внедряются в различные сферы народного хозяйства - промышленность, медицину, коммунальное хозяйство, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и т. д. Отличие AQUAVITA от другой бутилированной воды в том, что природа сама создала безупречно чистую, идеально сбалансированную минеральными веществами воду с мягким вкусом, которая предлагается потребителю. Эта вода уникальна, она сохраняет в себе все минералы, которыми ее наградила природа. Компании принадлежат также другие торговые марки, известные на местном рынке. Питьевая вода марки ŞAHDAĞ давно завоевала уважение покупателей. Наряду с ним, в 2018 году компания вывела на рынок новую баночную линию напитков ŞAHDAĞ, сочетающих в себе неповторимый аромат и приятный вкус сочных спелых фруктов. В ассортиментной линейке бренда представлены самые популярные и традиционные вкусы, символизирующие Кавказ и Азербайджан, с целью их продвижения на внутреннем и внешнем рынках. Уникальный яркий вкус напитков ŞAHDAĞ достигается благодаря использованию в них натурального фруктового сока и пюре, которые придают напиткам оригинальные вкусовые оттенки и насыщают их полезными веществами - витаминами и микроэлементами. Безалкогольные газированные напитки 100% натуральные, изготавливаются без добавления химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, не содержат ГМО. Благодаря своему качеству эти напитки успешно экспортируются в соседние страны, где имеют большой успех. Еще одна ведущая торговая марка компании - GÜLÜSTAN. Продукция этой линии самая известная в портфеле компании. Лимонады GÜLÜSTAN занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке прохладительных напитков, уже около 25 лет потребители остаются верными лимонадам этой марки. Соответствие высоким стандартам обеспечивается постоянным расширением надзора за качеством поставляемых ингредиентов и подтверждается международными сертификатами. «Секрет нашего успеха - большая ответственность перед нашими клиентами и профессиональный подход к качеству выпускаемой продукции. Наличие собственных лабораторий и высокотехнологичного производственного оборудования даёт нам огромное преимущество в контроле за качеством», - говорит Сергей Рязанов, главный инженер-механик завода.