Продолжается «Марафон занятости», направленный на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов, пострадавших в Отечественной войне, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Число работодателей, присоединившихся к марафону, начатому Министерством труда и социальной защиты населения, уже достигло 215. Из них 122 относятся к сфере услуг, 67 - переработки, 17 - к сельскому хозяйству, остальные - к строительной сфере.

Количество вакансий, включенных в электронную систему присоединившимися к марафону работодателями достигло 935.

По представленным вакансиям членам семей шехидов, ветеранам, раненным на войне, предоставляется направление для обеспечения рабочими местами, и при поддержке марафона уже обеспечены работой 90 членов семей шехидов и ветеранов.

Работодатели, желающие присоединиться к марафону могут подать заявку, перейдя по ссылке: dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Согласно информации, члены семей шехидов и получившие ранение в Отечественной войне ветераны, которые хотят получить работу, воспользовавшись марафоном, могут сделать свое заявление, указав информацию о себе, перейдя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Давайте вместе поддержим занятость наших героев!