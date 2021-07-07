Азербайджанские леса за копейки отдают бизнесменам, которые превращают их в поля Экологи бьют в набат, фото

Бюро М.С. haqqin.az

Накануне группа экоактивистов провела у здания Министерства экологии и природных ресурсов акцию протеста против вырубки леса вблизи села Хафтони в Ленкоранском районе. Об этом haqqin.az заявил глава организации Ecofront Джавид Гара.

По его словам, он и группа протестующих требовали встречи с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым или другими должностными лицами министерства. Однако под предлогом противопандемийных мер, во встрече им было отказано.

глава организации Ecofront Джавид Гара

Напомним, ранее haqqin.az сообщал, что волонтеры экологической организации Ecofront распространили информацию о вырубке лесного массива возле поселка Хафтону в Ленкоранском районе. В частности, сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций.

В свою очередь представитель Минэкологии Намик Хыдыров завил, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев»: «...Данная территория состоит из засушливых земель. Вырубки деревьев в этом районе не было и не будет. Об этом не может быть и речи. Поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров. Территория находится под контролем».

(Фото: вопреки заявлениям Минэкологии в Ленкоране уничтожены сотни деревьев!)

Спустя несколько дней заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев заявил, что работы на территории в Ленкорани, сданной в аренду компании Beta, приостановлены в целях проведения мониторинга. Замминистра не исключил, что что из-за безответственности местных сотрудников МЭПР вырублено несколько деревьев. В связи с этим в настоящее время ведется расследование.

Глава Ecofront призывает не верить представителям Минэкологии, отмечая, что чиновники просто пытаются снизить накал страстей и оправдать масштабную вырубку лесов.

«Мы и раньше информировали Минэкологии о вырубке лесов, но никакого расследования на месте проведено не было. Они просто пытаются снизить накал страстей и поэтому временно приостановили работы. На виду явное нарушение закона. Договор об аренде с компанией Beta должен быть немедленно расторгнут, но министерство отказывается комментировать этот вопрос. Хотя работы и приостановлены, но никто не дает гарантий, что вырубка леса не продолжится», - сказал он.

Джавид Гара утверждает, что речь идет об уничтожении сотен деревьев, включая и те, что включены в Красную Книгу. По его словам, государству нанесен ущерб в миллионы манатов и в связи с этим они намерены обратиться в Генпрокуратуру. В Ленкоране уничтожены редкие демирагаджи, и только за это следует немедленно возбудить уголовное дело.

(Фото: уничтоженные демирагаджи (железное дерево). За вырубку только этих деревьев грозит уголовное наказание)

«Министерство в наглую продало лесную зону. Говорят об аренде на 49 лет. Но кто знает, что будет в Азербайджане через полвека? Мы пока не получили копию договора о передаче земель лесного фонда компании Beta. Но у нас есть на руках копии аналогичных договоров о передаче земель лесного фонда в Шеки и других районах (копии договоров предоставлены в редакцию haqqin.az). Вы только представьте себе, что арендная плата за гектар территории в них указана в 25 манатов(!!!).  У нас есть обоснованные подозрения на то, что аналогичный договор заключен и в Ленкоране. То есть за каждый гектар государство в течение 50 лет получит всего 1250 манатов. Это при том, что в Ленкоране стоимость гектара земли варьируется в диапазоне 5-15 тысяч манатов», - сказал он.

(фото: копии аналогичных договоров, заключенных в других районах. Под видом аренды, леса распродают за копейки)

По словам экоактивиста, чиновники попали в крайне затруднительное положение. Они видят нарастающее общественное недовольство, но контракт с компанией Beta расторгнуть не могут, потому, что тогда придется вернуть взятые деньги.

«Аналогичная ситуация наблюдалась с лесами вблизи села Галаджыг Гусарского района. Там за два года были уничтожены 130 гектаров лесов и 170 гектаров кустарников. В общей сложности Азербайджан лишился природной зоны в 300 га. Недавно мы подготовили соответствующие карты и поделились ими в социальных сетях»,- сказал он.

Ecofront в настоящее время работает со спутниковыми снимками, пытаясь определить на карте границы уничтоженной лесной зоны в Ленкоране. Глава организации Джавид Гара обещал в ближайшее время предоставить эту карту редакции haqqin.az.

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