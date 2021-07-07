Азербайджанские леса за копейки отдают бизнесменам, которые превращают их в поля Экологи бьют в набат, фото
Накануне группа экоактивистов провела у здания Министерства экологии и природных ресурсов акцию протеста против вырубки леса вблизи села Хафтони в Ленкоранском районе. Об этом haqqin.az заявил глава организации Ecofront Джавид Гара.
По его словам, он и группа протестующих требовали встречи с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым или другими должностными лицами министерства. Однако под предлогом противопандемийных мер, во встрече им было отказано.
Напомним, ранее haqqin.az сообщал, что волонтеры экологической организации Ecofront распространили информацию о вырубке лесного массива возле поселка Хафтону в Ленкоранском районе. В частности, сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций.
В свою очередь представитель Минэкологии Намик Хыдыров завил, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев»: «...Данная территория состоит из засушливых земель. Вырубки деревьев в этом районе не было и не будет. Об этом не может быть и речи. Поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров. Территория находится под контролем».
(Фото: вопреки заявлениям Минэкологии в Ленкоране уничтожены сотни деревьев!)
Спустя несколько дней заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев заявил, что работы на территории в Ленкорани, сданной в аренду компании Beta, приостановлены в целях проведения мониторинга. Замминистра не исключил, что что из-за безответственности местных сотрудников МЭПР вырублено несколько деревьев. В связи с этим в настоящее время ведется расследование.
Глава Ecofront призывает не верить представителям Минэкологии, отмечая, что чиновники просто пытаются снизить накал страстей и оправдать масштабную вырубку лесов.
«Мы и раньше информировали Минэкологии о вырубке лесов, но никакого расследования на месте проведено не было. Они просто пытаются снизить накал страстей и поэтому временно приостановили работы. На виду явное нарушение закона. Договор об аренде с компанией Beta должен быть немедленно расторгнут, но министерство отказывается комментировать этот вопрос. Хотя работы и приостановлены, но никто не дает гарантий, что вырубка леса не продолжится», - сказал он.
Джавид Гара утверждает, что речь идет об уничтожении сотен деревьев, включая и те, что включены в Красную Книгу. По его словам, государству нанесен ущерб в миллионы манатов и в связи с этим они намерены обратиться в Генпрокуратуру. В Ленкоране уничтожены редкие демирагаджи, и только за это следует немедленно возбудить уголовное дело.
(Фото: уничтоженные демирагаджи (железное дерево). За вырубку только этих деревьев грозит уголовное наказание)
«Министерство в наглую продало лесную зону. Говорят об аренде на 49 лет. Но кто знает, что будет в Азербайджане через полвека? Мы пока не получили копию договора о передаче земель лесного фонда компании Beta. Но у нас есть на руках копии аналогичных договоров о передаче земель лесного фонда в Шеки и других районах (копии договоров предоставлены в редакцию haqqin.az). Вы только представьте себе, что арендная плата за гектар территории в них указана в 25 манатов(!!!). У нас есть обоснованные подозрения на то, что аналогичный договор заключен и в Ленкоране. То есть за каждый гектар государство в течение 50 лет получит всего 1250 манатов. Это при том, что в Ленкоране стоимость гектара земли варьируется в диапазоне 5-15 тысяч манатов», - сказал он.
(фото: копии аналогичных договоров, заключенных в других районах. Под видом аренды, леса распродают за копейки)
По словам экоактивиста, чиновники попали в крайне затруднительное положение. Они видят нарастающее общественное недовольство, но контракт с компанией Beta расторгнуть не могут, потому, что тогда придется вернуть взятые деньги.
«Аналогичная ситуация наблюдалась с лесами вблизи села Галаджыг Гусарского района. Там за два года были уничтожены 130 гектаров лесов и 170 гектаров кустарников. В общей сложности Азербайджан лишился природной зоны в 300 га. Недавно мы подготовили соответствующие карты и поделились ими в социальных сетях»,- сказал он.
Ecofront в настоящее время работает со спутниковыми снимками, пытаясь определить на карте границы уничтоженной лесной зоны в Ленкоране. Глава организации Джавид Гара обещал в ближайшее время предоставить эту карту редакции haqqin.az.