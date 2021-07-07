Бюро М.С. haqqin.az 12:14

Накануне группа экоактивистов провела у здания Министерства экологии и природных ресурсов акцию протеста против вырубки леса вблизи села Хафтони в Ленкоранском районе. Об этом haqqin.az заявил глава организации Ecofront Джавид Гара. По его словам, он и группа протестующих требовали встречи с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым или другими должностными лицами министерства. Однако под предлогом противопандемийных мер, во встрече им было отказано.

Напомним, ранее haqqin.az сообщал, что волонтеры экологической организации Ecofront распространили информацию о вырубке лесного массива возле поселка Хафтону в Ленкоранском районе. В частности, сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций. В свою очередь представитель Минэкологии Намик Хыдыров завил, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев»: «...Данная территория состоит из засушливых земель. Вырубки деревьев в этом районе не было и не будет. Об этом не может быть и речи. Поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров. Территория находится под контролем».

(Фото: вопреки заявлениям Минэкологии в Ленкоране уничтожены сотни деревьев!) Спустя несколько дней заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев заявил, что работы на территории в Ленкорани, сданной в аренду компании Beta, приостановлены в целях проведения мониторинга. Замминистра не исключил, что что из-за безответственности местных сотрудников МЭПР вырублено несколько деревьев. В связи с этим в настоящее время ведется расследование. Глава Ecofront призывает не верить представителям Минэкологии, отмечая, что чиновники просто пытаются снизить накал страстей и оправдать масштабную вырубку лесов. «Мы и раньше информировали Минэкологии о вырубке лесов, но никакого расследования на месте проведено не было. Они просто пытаются снизить накал страстей и поэтому временно приостановили работы. На виду явное нарушение закона. Договор об аренде с компанией Beta должен быть немедленно расторгнут, но министерство отказывается комментировать этот вопрос. Хотя работы и приостановлены, но никто не дает гарантий, что вырубка леса не продолжится», - сказал он. Джавид Гара утверждает, что речь идет об уничтожении сотен деревьев, включая и те, что включены в Красную Книгу. По его словам, государству нанесен ущерб в миллионы манатов и в связи с этим они намерены обратиться в Генпрокуратуру. В Ленкоране уничтожены редкие демирагаджи, и только за это следует немедленно возбудить уголовное дело.

(Фото: уничтоженные демирагаджи (железное дерево). За вырубку только этих деревьев грозит уголовное наказание) «Министерство в наглую продало лесную зону. Говорят об аренде на 49 лет. Но кто знает, что будет в Азербайджане через полвека? Мы пока не получили копию договора о передаче земель лесного фонда компании Beta. Но у нас есть на руках копии аналогичных договоров о передаче земель лесного фонда в Шеки и других районах (копии договоров предоставлены в редакцию haqqin.az). Вы только представьте себе, что арендная плата за гектар территории в них указана в 25 манатов(!!!). У нас есть обоснованные подозрения на то, что аналогичный договор заключен и в Ленкоране. То есть за каждый гектар государство в течение 50 лет получит всего 1250 манатов. Это при том, что в Ленкоране стоимость гектара земли варьируется в диапазоне 5-15 тысяч манатов», - сказал он.