Рекомендации специалиста Минздрава: как уберечь детей от солнечного и теплового удара

Чем отличается тепловой удар от солнечного? Как распознать тепловой удар? Насколько опасен тепловой удар для малышей? Как уберечь детей от теплового удара? Как распознать их признаки и симптомы? Чтобы внести ясность в эти и другие вопросы, мы побеседовали с профессором кафедры детских болезней Азербайджанского медицинского университета доктором медицинских наук Гусейном Габуловым.

Конец июля в Азербайджане выдался достаточно жарким. И в эти дни надо быть особенно внимательным в отношении детей. В силу особенностей терморегуляции детского организма у них довольно быстро может развиться очень опасное состояние - тепловой или солнечный удар.

- Каждое лето резко увеличивается количество обращений к детским врачам по поводу последствий воздействия жаркой погоды, - сказал в начале беседы Г.Габулов. - Не явилось исключением и это лето. Учитывая такую ситуацию и то, что летний сезон еще в разгаре, можно дать родителям ряд советов и рекомендаций, цель которых - максимально уберечь детей от теплового удара и его тяжелых последствий.

Дело в том, что по этой проблеме в СМИ, в том числе в электронных, встречается достаточно много различной информации. Однако при анализе этих материалов выясняется, что часть статей и рекомендаций не всегда компетентна и порой может навредить ребенку.

Конечно, возможность находиться на свежем воздухе является одним из залогов крепкого здоровья. При этом важно помнить, что в жаркую погоду нельзя терять бдительность. Особенно это актуально по отношению к маленьким детям, чья система терморегуляции довольно нестабильна и чаще, чем у взрослых, подвержена колебаниям температуры внешней среды. Следует помнить, что при длительном нахождении ребенка под солнцем с непокрытой головой у него может случиться тепловой или солнечный удар. Это довольно опасное состояние, при котором, прежде всего, страдают головной мозг, сердечно-сосудистая, дыхательная системы и другие органы.

- Чем отличается тепловой удар от солнечного?

- Тепловым ударом считается болезненное состояние (перегрев организма), возникающее в результате воздействия на него высоких температур внешней среды в течение длительного времени. При этом усиливаются процессы теплообразования с одновременным уменьшением отдачи тепла в окружающую среду, что вызывает резкое перегревание организма и в результате нарушение важных функций организма.

Солнечный удар, являясь разновидностью теплового, возникает в результате прямого воздействия солнечных лучей непосредственно на область головы. Оба состояния возникают, когда ребенок долгое время находится на жаре (тепловой удар) или под прямыми солнечными лучами (солнечный удар), что приводит к нарушению функционирования жизненно важных органов. Степень тяжести теплового удара зависит не только от высокой температуры окружающей среды, но и от продолжительности воздействия ее на организм.

К другим факторам, провоцирующим развитие теплового удара, относятся высокая влажность окружающей среды, безветренная погода, недостаточный прием воды, излишняя физическая активность под солнцем и др. Обильная и калорийная пища, ожирение или избыточный вес (излишний подкожный жир затрудняет отдачу тепла во внешнюю среду) также относятся к факторам, способствующим развитию перегревания. В целом перегреванию тела способствует все, что затрудняет выделение и испарение пота с поверхности тела.

- Как распознать тепловой удар?

- Для теплового удара характерны общая слабость, повышение температуры тела до 39-41°, головокружение, головная боль. Может произойти нарушение аппетита ребенка и как результат - отказ от еды. Помимо этого, кожный покров краснеет, становится сухим, учащается пульс, появляется одышка. В зависимости от тяжести состояния могут развиться тошнота, рвота и понос. Иногда возникают судороги, кровотечения из носа, расстройства зрения и другие симптомы, свидетельствующие о поражении различных органов и систем пострадавшего.

- Что следует предпринять, если у ребенка тепловой удар?

- При подозрении на тепловой удар необходимо немедленно обратиться к врачу. Первая же доврачебная помощь заключается в том, чтобы перенести ребенка в прохладное, хорошо вентилируемое место, максимально облегчить одежду. Кроме того, следует малыша уложить на спину с приподнятой головой. Голова должна быть повернута в сторону, чтобы при возможной рвоте ребенок не задохнулся. При высокой температуре следует обтереть тело малыша влажным полотенцем, смоченным водой комнатной температуры, а не холодной и не льдом, как иногда рекомендуют в некоторых источниках; дать маленькими глотками большое количество прохладной, но не холодной воды. Нельзя давать пострадавшему чай, кофе и газированные напитки!

- Можно ли избежать теплового удара летом, когда детей так и тянет на прогулку в любое время суток? Хотелось бы узнать ваши рекомендации…

- Для профилактики теплового удара в первую очередь следует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей на непокрытую голову малыша или тело. Следует прикрывать голову ребенка панамкой или платком, на пляже чередовать отдых на берегу с купанием, при нахождении под солнцем не засыпать под его лучами, не совершать в жаркое время дня продолжительных прогулок, побольше принимать жидкости, особенно чистой, прохладной воды.

Находиться на открытом воздухе, и особенно под солнцем в жаркие летние дни, рекомендуется до 10 часов утра и после 6 часов вечера. При этом одежда должна быть легкой, из светлого хлопчатобумажного материала.

Важно ограничить излишние физические нагрузки (соревнования, длительные походы и др). В рацион следует включить овощи и фрукты. Необходимо ограничить жирную пищу и мясопродукты, особенно в дневные часы и когда планируется принять загар.

Нельзя ограничивать потребление жидкости, которое в основном должно состоять из чистой воды, несладких компотов и др. При соблюдении вышеперечисленных профилактических мер тепловой удар обойдет стороной вашего малыша, и летний период будут способствовать укреплению его развивающегося организма.