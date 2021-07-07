В Баку обсудят правовые пробелы в управлении многоквартирными домами

Завтра, с 10:00 до 13:00, при организационной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджана, с участием представителей государственных и негосударственных структур, юридических лиц, управляющих многоквартирными домами, и журналистов будет проведен «круглый стол» на тему «Адвокатский взгляд на управление многоквартирными домами» (местный и зарубежный правовой опыт).

«Круглый стол» предусматривает обсуждение проблем законодательной регламентации в данной сфере, обмен мнениями о важности профессионального осуществления защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, в том числе предпринимателей, необходимости обеспечения каждому права на получение качественной юридической помощи, по другим важным вопросам.

Адвокаты, желающие принять участие в круглом столе, не позднее 15:00 8 июля могут подать заявку, обратившись на адрес электронной почты Центра ([email protected]).

Контактное лицо - адвокат Гюнай Султанова (тел. 012-594-99-85, 050-377-70-80).