Испытание TURKOVAC может быть проведено и в Азербайджане

Турция намерена провести третий этап клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC за рубежом. Об этом написал в Twitter глава Института здравоохранения Турции Эрхан Акдоган.

По словам Акдогана, продолжаются переговоры в этом направлении с Азербайджаном.

Ранее в Турции были успешно завершены два этапа клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC. Третий этап клинических испытаний стартовал 22 июня. В его рамках вакцину получат 40 800 добровольцев.