Россия, Иран и Турция выступили с совместным заявлением по Сирии

"Подтвердили свою решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - говорится в заявлении.

Россия, Иран и Турция считают необходимым поддерживать спокойствие в сирийском Идлибе, полностью выполнять договоренности, говорится в совместном заявлении стран-гарантов астанинского формата по итогам очередного раунда переговоров по Сирии, сообщает РИА Новости.

Стороны согласились, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности САР. "Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом", - отмечается в тексте.

"Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - говорится в заявлении.

"Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов астанинского формата... вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - говорится в заявлении, подписанном в Нур-Султане.

"Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джебхат Ан-Нусры"/"Хейат Тахрир Аш-Шам" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - сообщается в тексте заявления.

Стороны также высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир Аш-Шам" и других аффилированных с ней террористических организаций, которые угрожают мирным жителям.

РФ, Иран и Турция осуждают военные нападения Израиля в Сирии, это нарушение международного права и должно быть прекращено, говорится в совместном заявлении представителей этих стран по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", - говорится в заявлении, подписанном в Нур-Султане.