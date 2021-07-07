Синоптики о погоде в Азербайджане
Завтра, 9 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 30-34 градуса, в Баку 23-25, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.
9 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град. Будет дуть восточный ветер, который днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 июля на Апшероне будет дуть умеренный ветер хазри, который днем усилится, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.