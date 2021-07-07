8 июля 2021 года министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев принял делегацию во главе с заместителем министра промышленности и развития инфраструктуры Республики Казахстан Адылбеком Сарсембаевым, находящуюся с официальным визитом в нашей стране. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Миноборонпрома.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере, укрепления связей между предприятиями, изучения перспективных направлений сотрудничества в военно-технической сфере, организации взаимных деловых визитов, другие темы.