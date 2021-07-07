Делегация Оборонпрома Казахстана на переговорах с Мадатом Гулиевым фото
8 июля 2021 года министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев принял делегацию во главе с заместителем министра промышленности и развития инфраструктуры Республики Казахстан Адылбеком Сарсембаевым, находящуюся с официальным визитом в нашей стране. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Миноборонпрома.
В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере, укрепления связей между предприятиями, изучения перспективных направлений сотрудничества в военно-технической сфере, организации взаимных деловых визитов, другие темы.
Было отмечено, что существует большой потенциал для расширения азербайджано-казахстанских связей в военно-технической сфере, которые в дальнейшем будут успешно развиваться.
Мадат Гулиев проинформировал гостей, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Ильхама Алиева, достойного преемника Общенационального лидера Гейдара Алиева, для поддержания высокого уровня боевой готовности Вооруженных сил Азербайджана.
Поблагодарив за теплый прием, Адылбек Сарсембаев выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних военных связей между Азербайджаном и Казахстаном.
Встреча продолжилась обсуждением текущего состояния отношений между Азербайджаном и Казахстаном в военно-технической сфере и перспектив дальнейшего сотрудничества.