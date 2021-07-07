Минтруда о росте числа застраховавшихся от несчастных случаев

В результате контрольных мер по обязательному страхованию работников от несчастных случаев на производстве и утраты профессиональной трудоспособности из-за профессиональных заболеваний за последние 2 года зафиксировано увеличение количества договоров с работодателями по обязательному страхованию работников от указанных случаев, а также сборов по этому страхованию на 53%.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, это также служит для более полного обеспечения законных интересов как работников, так и работодателей. Потому что договор обязательного страхования позволяет обеспечить страховую выплату работникам или их родственникам в случаях потери ими профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. С другой стороны, в таких случаях создаются основания для освобождения работодателя от расходов, связанных с выплатой компенсаций.

Работники, не имеющие договора обязательного страхования, выявляются Государственной службой инспекции труда на основании анализа, проведенного по подсистеме «Уведомление о трудовом договоре», а также списков, представленных Бюро обязательного страхования, в результате рассмотрения поступивших в Службу заявок, расследования несчастных случаев на производстве.

При выявлении работодателей, не заключивших с работниками договора обязательного страхования, им по электронной системе выдается предупреждение и принимаются меры для заключения этих договоров. За незаключение договора обязательного страхования Кодексом об административных проступках предусмотрено административное взыскание.