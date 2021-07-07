Накануне председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомился со строительными работами на таможенном посту Ханоба Северного территориального Главного таможенного управления на границе с Россией.

Председателю госкомитета была предоставлена подробная информация о строительных и реконструкционных работах, проводимых на территории. Председатель Государственного таможенного комитета поинтересовался ходом строительных работ в зоне таможенного режима поста, на линиях импортно-экспортного контроля, в административном здании поста, изучил исполнение соответствующих поручений, побеседовал со специалистами, осуществляющими строительные работы, дал соответствующие поручения и рекомендации.

Отметим, что строительные работы на таможенном посту Ханоба ведутся в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в апреле прошлого года. После завершения строительства, наряду с увеличением пропускной способности таможенного поста, предусматривается оснащение его самым современным оборудованием.

Кроме того, таможенный пост будет способствовать более быстрой перевозке грузов по транспортному коридору Север-Юг, облегчению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей Азербайджана, в частности, полной ликвидации очередей на азербайджано-российской границе.