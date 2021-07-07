В Турции утвердили протокол о поддержке восстановления Карабаха
Турция официально утвердила Протокол 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией, пишут турецкие СМИ.
Согласно информации, подписанный 19 февраля премьер-министром Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем документ подразумевает развитие сотрудничества в ряде сфер.
В рамках протокола Турция окажет поддержку Азербайджану для восстановления и развития освобожденных территорий.