Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:38

Каждый знает, что серебряная свадьба означает 25-летие совместной супружеской жизни, а золотая - полвека. А как насчет 75 прожитых вместе лет? И у этой даты есть название — коронная свадьба. Именно такую годовщину отпраздновал вчера в среду бывший президент США 96-летний Джимми Картер и его супруга 93-летняя Розалин. Юбиляр ко всему прочему бьет еще один рекорд, он — самый долгоживущий бывший лидер США.

Подумать только: они поженились в июне 1946 года! А познакомились задолго до этого. Их семьи жили рядом в городке Плейнс, что в штате Джорджия, и мать взяла Джимми, которому тогда исполнилось три года, чтобы он посмотрел на новорожденную Розалин. Но встретились молодые люди лишь годы спустя. Летом 1945 года Картер вместе со своей сестрой Рут и ее бойфрендом катались по городу на стареньком «Форде», но решили, что для похода в кинотеатр нужно найти девушку и для Джимми. И тут его взор упал на Розалин, которая стояла у входа в местную церковь. Надо сказать, что в ту пору парень встречался с местной королевой красоты, однако в тот день та была занята, у нее было семейное торжество. Так что выбор случайно пал на Розалин. Ее пригласили в кинотеатр под открытым небом, предложили место в кабриолете, и она согласилась. «В тот вечер была полная луна, наш разговор тек, как река, и Джимми, когда мы возвращались домой, поцеловал меня, - вспоминает Розалин в своей книге «Первая леди из Плейнс». — Я уже была в него влюблена». Молодые люди стали встречаться. Но, когда Джимми впервые попросил ее руки, Розалин сказала: «Нет». Девушка не могла ослушаться своего отца, который сказал, что она не выйдет замуж, пока не окончит колледж. Картер вернулся в академию, и влюбленные стали переписываться. Когда в августе 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Розалин молилась, чтобы Джимми не был отправлен на войну, ведь его ждала служба подводником в Тихоокеанском флоте. Настойчивость молодого Картера, разумеется, дала результат. Как позднее он вспоминал, свою роль сыграла его военная форма. Розалин была с этим согласна: она ответила согласием после того, как Джимми пригласил ее в академию, где она смогла оценить его во всей красе.

Свадьбу они сыграли в той самой Методистской церкви, у которой Картер и заметил девушку. Ему был 21 год, ей – 18. С тех пор и стали птичками-неразлучниками, вот уже 75 лет. Как пишет New York Times, рекорд до них в прошлом году поставила одна пара из штата Небраска, которая отметила 85-летие совместной жизни. А из бывших президентов до рекорда Джимми и Розалин не дотянулись, увы, Джордж Буш-старший и его супруга Барбара. Они прожили вместе 73 года, но в 2018 году Барбара умерла, а восемь месяцев спустя за ней последовал и Буш. Секрет семейного долголетия Картеров, говорят и Джимми, и Розалин, в том, что они стали не только супругами, любовниками, родителями четверых детей, но и партнерами. Жена была важнейшим советником Джимми, и когда он был губернатором Джорджии, и, конечно, когда стал президентом. Розалин посещала встречи членов правительственного кабинета и посвященные обсуждению важнейших политических дел обеды. Она первой основала «Офис первой леди» и стала второй в истории Америки супругой президента, которая выступила в Конгрессе (первой была Элеонора Рузвельт).

«Люди недооценивали ее, - говорит Джеральд Рафсхун, директор по коммуникациям Белого дома при Картере. - Она была поистине глазами и ушами Джимми. И могла, когда это было необходимо, убедить его не делать вещи, с которыми была не согласна». Розалин была расстроена больше мужа, когда Картер потерпел разгромное поражение от Рональда Рейгана в 1980 году. «Я ненавижу проигрывать», - говорила она. У Джимми Картера сложилась репутация политического неудачника и довольно слабого лидера. Но кого из американских президентов можно назвать сильными: Трумэна, который до ужаса напугал мир ядерным оружием, Буша-младшего, который под надуманным предлогом начал вторжение в Ирак, Клинтона, который под завязку своего президентства, чтобы нация забыла о его сексуальных подвигах, начал бомбить Белград? Из Белого дома чета Картеров вернулась в родной город Плейнс, где их ждал небольшой кирпичный дом, правда, после окончания президентской миссии Джимми у него была выставлена охрана и он был окружен высоким забором. Чета не принадлежит к самым богатым бывшим первым семействам страны — Картеры получают некоторые суммы в качестве лендлордов, которым принадлежит старое семейное поместье, и пенсию бывшего президента, которая составляет 221 400 долларов в год. Оставив свой вашингтонский мандат и вернувшись на родину, Джимми целиком погрузился в миротворческую и правозащитную деятельность. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира за «усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека». География его поездок впечатляет. Он участвовал в разрешении конфликтов в Эфиопии, Судане, Боснии, Уганде и многих других странах. В 2010 году экс-президент добился освобождения арестованного в КНДР американского гражданина Айджалона Гомеса – это был единственный пример уступки Америке со стороны руководства Северной Кореи.