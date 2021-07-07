Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев встретился сегодня с находящимся с визитом в нашей стране еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.

Как сообщает АзерТАдж, в ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Евросоюзом и Азербайджаном в различных областях успешно развивается, и Азербайджан является надежным партнером ЕС.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном в сферах транспорта, "зеленой энергетики", цифровых технологий, науки, образования и других.

Было отмечено, что ЕС готов поддержать Азербайджан в разминировании, восстановлении и реконструкции освобожденных территорий.

Отмечая значимость проекта TAP, было подчеркнуто, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза.