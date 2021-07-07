Представитель ВОЗ: появление штамма «дельта» в Азербайджане неизбежно

Заражение штаммом «дельта» зарегистрировано во многих странах, сказала АПА глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Точных данных о тяжелом течении заболевания при заражении этим штаммом нет, но это не исключается. Сегодня «дельта», завтра могут возникнуть другие штаммы. Важно вести мониторинг этого. Хорошо, что вакцины, которые мы используем в настоящее время, защищают от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти. Также от всех штаммов защищает соблюдение правил гигиены», - заявила представитель ВОЗ.

Х.Харманджи назвала неизбежным появление штамма «дельта» в Азербайджане: «В Азербайджан совершаются международные поездки. В Азербайджане есть лаборатории для распознавания штамм «дельта». Но хотя этот штамм еще не выявлен, нет особых требований, которые нужно соблюдать. Для этого нужно оберегать себя, обязательно вакцинироваться. Все вакцины, включенные в настоящее время в список ВОЗ, защищают от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти».