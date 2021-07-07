Ильхам Алиев: Самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация

В своем обращении президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Евразийский экономический саммит на протяжении многих лет успешно продвигает мир и диалог, постоянно вносит ценный вклад в развитие сотрудничества в Евразийском регионе в качестве платформы для обсуждения новых вызовов в эпоху глобализации.

«Наряду с пандемией наш мир в настоящее время сталкивается с вызовами, связанными с изменением климата, рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности. Все эти проблемы глобальны, и их решение возможно только путем глобального сотрудничества. Совместная работа над проблемами, угрожающими человечеству, обеспечение справедливости, региональное сотрудничество, устранение неравенства также являются ключевыми условиями нового геополитического порядка.

В настоящее время Азербайджан, в корне меняя геополитическую и геоэкономическую реальность на Южном Кавказе, проводит стратегический курс, направленный на сотрудничество, мир, создание устойчивой системы безопасности в региональном и глобальном масштабе.

Братская Турция всегда оказывала нам высокую поддержку в этом процессе, который положил конец преступлениям против человечности, оккупации и открыл путь большому развитию в регионе. Наша победа в Отечественной войне и текущие процессы — это достижения азербайджано-турецкого братства, несокрушимого единства. Самое же главное — это победа справедливости и развития, которые стали ценностью для обеих стран. А самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация. Этот исторический документ официально закрепил братские, дружеские, партнерские отношения между Азербайджаном и Турцией в союзническом статусе», - говорится в послании главы государства.

Президент подчеркнул, что этот документ, являющийся высокой гарантией безопасности и мира, имеет стратегическое значение для Евразии в целом, включая Южный Кавказ.