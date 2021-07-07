Жители Физули подорвались на мине

В Физулинском районе Азербайджана двое гражданских лиц подорвались на мине, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, 8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов в обход постов проникли на территорию освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы, где на заминированной территории подорвались на противопехотной мине, получив тяжелые телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции, военнослужащие Внутренних войск и специалисты Агентства по разминированию проводят неотложные мероприятия по перемещению их с места происшествия на безопасную территорию.

Следует отметить, что получивший тяжелое ранение в результате подрыва на мине Нуру Нуриев еще в феврале был задержан сотрудниками полиции при попытке проникнуть на освобожденную территорию и арестован в административном порядке на 30 суток.