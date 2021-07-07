Россия выдвинула новые требования к импортерам фруктов и овощей

В связи с усилением государственного контроля в сфере безопасного использования пестицидов и агрохимикатов в Российской Федерации в федеральный закон «О безопасном использовании пестицидов и агрохимикатов» внесены соответствующие изменения в раздел о международном сотрудничестве.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, новое российское законодательство предусматривает изъятие пробных материалов или образцов для проведения их лабораторных испытаний с целью безопасного использования продукции растениеводства, пестицидов и агрохимикатов, в том числе для определения соответствия действующего свидетельства о регистрации ввозимых в РФ пестицидов и агрохимикатов действующим требованиям.

В то же время изменение отражает усиление государственного контроля за соблюдением обязательных требований по применению пестицидов и агрохимикатов в местах производства экспортируемой в эту страну продукции растениеводства методами, предусмотренными соответствующим международным договором.

Согласно введенному нововведению, в Российской Федерации усилен государственный контроль за импортом плодоовощной продукции. Таким образом, экспорт в эту страну плодоовощной продукции, не соответствующей новым законодательным требованиям РФ и не отвечающей требованиям импорта, будет невозможен. В связи с этим субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере экспорта плодоовощной продукции в РФ, обязаны предоставить необходимую информацию, зарегистрировавшись в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.