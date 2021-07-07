Saudi Aramco хочет продать свои активы на десятки миллиардов

Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет продажи долей в принадлежащих ей активах, сообщает Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента по корпоративному развитию компании Абдулазиза Аль Гудаими.

В 2020 году, на пике пандемии, когда цены на нефть резко упали из-за снижения спроса, Saudi Aramco создала новую команду для оценки портфеля активов. В апреле 2021 года она продала долю в трубопроводном подразделении консорциуму инвесторов за $12,4 млрд.

По словам Аль Гудаими, в ближайшие годы компания продолжит продавать активы "вне зависимости от рыночных условий" и рассчитывает получать за них "двузначные суммы в миллиардах долларов".

"Целью этой стратегии является повышение ценности активов и увеличение эффективности операций, - отметил Гудаими. - Речь не идет о привлечении определенного объема капитала или финансировании компанией дивидендных выплат".

Средства от апрельской продажи доли в трубопроводных активах, а также от других сделок, Saudi Aramco планирует направлять на проекты развития бизнеса, заявил Гудаими.