Российский самолет прервал пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы

Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившую на базе НАТО в городе Шяуляй, прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Когда мероприятие уже началось, в помещении появились военные, которые начали готовиться к старту. Чиновников попросили отойти. Как уточнили в правительстве королевства, "два испанских "Еврофайтера" поднялись в воздух после того, как была объявлена тревога".

Испанское издание Mundo связывает это с неопознанным российским воздушным судном над Балтийским морем. Как пояснили источники СМИ на базе, это "обычные действия российской авиации".