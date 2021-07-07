Прокуратура о подрыве на мине жителей Физули

Физулинская районная прокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине двух человек.

Согласно сообщению прокуратуры, 8 июля, около 14:00, в районную прокуратуру поступила информация о том, что два человека подорвались на мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района.

В ходе проверки было установлено, что жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов незаконно проникли на территорию освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы в обход контрольных постов и подорвались на противопехотной мине, в результате чего получили тяжелые ранения.

В настоящее время в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование.