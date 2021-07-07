Дети убитого президента Гаити уехали из страны

Подробности их местоположения неизвестны. Ранее сообщалось, что они находятся в безопасности и под защитой. Первую леди Мартин Моиз перевезли в США на лечение.

8 июля четырех причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза наемников ликвидировали. Правоохранители также задержали двоих подозреваемых.

Также стали известны некоторые подробности убийства президента Гаити. Отмечается, что в Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения, попало 12 пуль, никто из находившихся с ним охранников не пострадал, сообщает со ссылкой на первые выводы заместителя мирового судьи.

Как сообщает местный портал Juno7, тело президента было обнаружено в "плачевном состоянии": пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку, левую ногу, левая нога была сломана, отсутствовал левый глаз. При этом никто из сотрудников личной охраны главы государства не пострадал. Дом был в полном беспорядке, в зале заседаний, столовой и спальне были видны пулевые отверстия.