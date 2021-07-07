Экс-президентов Киргизии объявили в международный розыск

Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

"По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев", - сказал он, передает ТАСС.

По словам Ташиева, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников.